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Хорватская Rimac может получить полный контроль над Bugatti
Хорватская компания Rimac ведет переговоры о выкупе доли Porsche в совместном предприятии Bugatti Rimac. Сделка может дать Rimac полный контроль над французским брендом.

Rimac Group рассматривает возможность выкупа 45-процентной доли Porsche в совместном предприятии Bugatti Rimac. В настоящее время хорватская компания владеет 55% акций совместного бизнеса, созданного в 2021 году. По данным источников, переговоры находятся на ранней стадии, но уже поступило предварительное предложение.

Интересно, что всего несколько лет назад Porsche сама пыталась выкупить долю Rimac в этом предприятии. Сейчас ситуация изменилась - немецкий автопроизводитель столкнулся с падением спроса на электромобили и проблемами на китайском рынке. В то время как Rimac в 2022 году привлекла 500 миллионов евро инвестиций от Goldman Sachs и SoftBank.

Если сделка состоится, Rimac получит полную свободу в управлении Bugatti. Это открывает возможности для более глубокой электрификации будущих моделей французского бренда. Уже сейчас Rimac участвует в разработке гибридного гиперкара Tourbillon, а в перспективе может полностью перевести Bugatti на электроплатформу Nevera.

Компания Мате Римака демонстрирует впечатляющий рост – от небольшого стартапа до потенциального полновластного владельца легендарного автобренда. При этом Porsche, несмотря на возможный выход из совместного предприятия, сохранит свои 24% в материнской компании Rimac Group.

#электромобили #porsche #автомобильная промышленность #bugatti #rimac
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