Mercedes-AMG анонсировала ограниченную серию CLE MANUFAKTUR Edition на базе моделей CLE 53 Coupe и Cabriolet 2026 года. Автомобили отличаются эксклюзивным дизайном, улучшенной комплектацией и мощным шестицилиндровым двигателем.

Mercedes-AMG представила две спецверсии в рамках программы MANUFAKTUR — купе и кабриолет CLE 53. Обе модели получили уникальные цветовые решения: купе выполнено в матовом графитово-сером оттенке Graphite Grey Magno с желтыми акцентами и черно-желтыми 20-дюймовыми дисками, а кабриолет — в Starling Blue Magno с синими вставками и серебристыми колесами.

В стандартную комплектацию вошли пакеты AMG Night Plus, AMG Performance Studio и AMG Dynamic Plus, включающие глянцевый черный декор, активные опоры двигателя и другие спортивные настройки. Интерьер купе сочетает черную кожу Nappa с желтой строчкой и карбоновые вставки, а кабриолет получил контрастный черно-белый дизайн с белыми сиденьями и черной прострочкой.

Обе версии оснащены 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом и электрическим компрессором. Агрегат развивает 443 л.с. и 413 фунт-фут крутящего момента, а в режиме Overboost — до 443 фунт-фут. Трансмиссия включает 9-ступенчатую АКПП AMG SPEEDSHIFT и полный привод 4MATIC+.

В Европе модель выйдет в июле под названием Limited Edition, тогда как для США дата старта продаж и цена пока не раскрыты.



