Аналитик предупредил о возможном замедлении экономического роста США. Причиной называют введение новых импортных пошлин.

Введение новых импортных пошлин может негативно отразиться на экономике Соединенных Штатов. К такому выводу пришел аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе.

По оценкам эксперта, экономический рост США в 2025 году может замедлиться до 0,9-1,3%. Инфляция способна ускориться до 3,3-3,8% из-за повышения цен на импортные товары. Первые последствия проявятся в течение шести месяцев.

Ичкитидзе отмечает "эффект бумеранга" - ответные меры торговых партнеров и рост стоимости товаров. По его мнению, перенос производств в США может оказаться неэффективным, если тарифы позже отменят после переговоров.

Аналитик считает, что администрация Трампа использует пошлины как инструмент для выгодных торговых соглашений, а не как долгосрочную меру. Однако краткосрочные последствия для экономики могут быть ощутимыми.