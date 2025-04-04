Китайская компания установила мировой рекорд, создав самый большой "летающий" LED-экран. Устройство площадью 72,66 м² потребляет мало энергии и работает бесшумно.

Китайская компания Filmbase представила необычную разработку — гигантский "летающий" экран, который уже вошел в книгу рекордов Гиннесса.

Экран площадью 72,66 квадратных метров поднялся в воздух 31 марта в районе Лунган. Первыми изображениями стали анимированные самолеты, ракеты и космонавты, парящие в ночном небе.

Особенность разработки — необычная конструкция. Сетчатый дисплей весит всего 250 граммов на квадратный метр и выдерживает ветер до 3 баллов. Прозрачная структура снижает сопротивление воздуху, а естественное охлаждение от ветра делает систему энергоэффективной.

Технология использует 300 тысяч пикселей, обеспечивая четкое изображение. Разработчики отмечают, что экран потребляет мало энергии и работает практически бесшумно.

Компания потратила несколько лет на испытания и доработки. Результат — рекордные размеры при весе, позволяющем устойчивый полет. Разработчики подчеркивают, что это только начало — технология продолжает развиваться.