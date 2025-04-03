Новая версия работает на Android 10 и получила улучшенные характеристики.

УАЗ модернизировал мультимедийный комплекс для своих флагманских моделей. Обновленная система получила более мощное «железо» и современное программное обеспечение.

Новая версия «УАЗ Navi» работает на четырехъядерном процессоре с улучшенной архитектурой. Объем оперативной памяти увеличили до 2 ГБ, встроенной — до 32 ГБ. Это ускорило работу интерфейса и позволило хранить больше данных в самой системе.

Комплекс получил поддержку Bluetooth 5.0 для более стабильного соединения с мобильными устройствами. Система построена на Android 10, что расширяет возможности для установки приложений.

Обновление коснулось моделей «Патриот» и «Пикап». В заводском Telegram-канале отметили, что нововведение улучшит пользовательский опыт владельцев этих автомобилей.

Параллельно УАЗ готовит к выпуску обновленные версии «Профи» с новыми коробками передач. Производство дизельных полуторок с задним приводом планируют начать в апреле 2025 года.

Автозавод постепенно модернизирует свои модели, сохраняя при этом их узнаваемый облик и внедорожные качества. Обновление мультимедийной системы — часть этой стратегии.

Потребители получат более современный функционал без радикального изменения дизайна или концепции автомобилей. Это точечное улучшение, которое должно повысить конкурентоспособность моделей на рынке.