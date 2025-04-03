Анализ игровых кадров из презентации Nintendo Switch 2 не выявил использования технологии DLSS. Производительность консоли соответствует уровню PS4/PS4 Pro.

Технические эксперты из Digital Foundry проанализировали игровые кадры из презентации Nintendo Switch 2, сделав несколько неожиданных выводов о возможностях новой консоли.

В демонстрационных роликах отсутствуют явные признаки использования технологии масштабирования DLSS от NVIDIA, хотя чип консоли теоретически поддерживает эту функцию. Большинство показанных игр работали в разрешениях от 1080p до 1440p с частотой 60 кадров в секунду.

Собственные игры Nintendo, за исключением Metroid Prime 4: Beyond, не демонстрировали применения современных методов сглаживания. Сторонние проекты вроде Cyberpunk 2077 показывали динамическое разрешение от 540p до 1080p при 30 FPS, но с улучшенной детализацией по сравнению с версиями для PS4. &lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Аналитики отмечают, что текущая производительность соответствует уровню консолей предыдущего поколения. Однако это могут быть ранние сборки — финальные версии игр могут лучше использовать возможности системы.

Новая консоль получила экран с поддержкой HDR и 120 Гц, обновленные джойконы и улучшенную эргономику. Старт продаж по всему миру запланирован на 5 июня по цене от $449.99.

Эксперты предполагают, что настоящий потенциал Switch 2 раскроется в играх, которые выйдут после стартового периода. Сейчас же создается впечатление, что разработчики пока не полностью освоили возможности аппаратной платформы.

Интересно, что даже без DLSS некоторые проекты демонстрируют лучшее качество изображения, чем на базовой PS4.