Apple не отказалась от идеи внедрить твердотельные кнопки в iPhone, но пока не может решить проблемы с надежностью. Технология требует доработки перед запуском в серийных устройствах.

Компания Apple продолжает работать над технологией твердотельных кнопок для своих смартфонов, хотя реализация оказалась сложнее, чем предполагалось изначально.

Еще при разработке iPhone 15 Pro инженеры Apple тестировали замену механических кнопок на твердотельные аналоги. Однако технология не была готова к релизу ни в 2023, ни в 2024 году. Основные сложности связаны с необходимостью обеспечить естественные тактильные ощущения и гарантировать долговременную надежность.

Источники отмечают, что текущие прототипы страдают от проблем с ложными срабатываниями и нестабильной отзывчивостью. Инженерам предстоит доработать конструкцию, чтобы кнопки сохраняли работоспособность после тысяч нажатий.

Интересно, что Apple уже применяет похожие решения в других продуктах. Кнопка Action на последних iPhone и трекпад MacBook используют технологию тактильной отдачи Taptic Engine. Но реализация полноценных твердотельных кнопок требует более сложного подхода.

Пока компания ищет технические решения, пользователи получили альтернативу — новую кнопку Camera Control в iPhone 16. Эксперты предполагают, что твердотельные кнопки могут появиться не раньше iPhone 18, так как Apple традиционно не торопится с внедрением неотработанных технологий.

Ключевой вопрос — сможет ли компания создать решение, которое будет не только технологичным, но и практичным в повседневном использовании. Опыт с кнопкой Action показывает, что Apple умеет делать качественные альтернативы механическим элементам управления.