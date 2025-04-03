После 26 лет ожидания поклонники Donkey Kong наконец получат новую 3D-игру. Nintendo подтвердила выход Bananza для Switch 2 летом 2025 года. Официально заявленная дата релиза – 17 июля.
Игра предложит необычный геймплей с акцентом на разрушение окружения. Донки Конг сможет бурить землю, прокладывать рельсы и карабкаться по поверхностям, исследуя подземный мир. Посмотреть официальное презентационное видео можно на bilibili.com.
Концепция напоминает Kirby Discovery — игроки будут разрушать локации, продвигаясь через ледяные поля и джунгли. Сюжет вращается вокруг поиска золотых бананов, украденных организацией VoidCo.
Nintendo особо подчеркивает прогрессирующую сложность — чем глубже игрок погружается, тем необычнее становятся локации. В трейлере заметны элементы открытого мира с возможностью выбора маршрута.
Последняя полноценная 3D-часть франшизы вышла в 1999 году для Nintendo 64.