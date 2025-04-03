Nintendo официально объявила о выходе Donkey Kong Bananza 17 июля 2025 года для Switch 2. Это первая 3D-игра франшизы со времен Donkey Kong 64.

После 26 лет ожидания поклонники Donkey Kong наконец получат новую 3D-игру. Nintendo подтвердила выход Bananza для Switch 2 летом 2025 года. Официально заявленная дата релиза – 17 июля.

Игра предложит необычный геймплей с акцентом на разрушение окружения. Донки Конг сможет бурить землю, прокладывать рельсы и карабкаться по поверхностям, исследуя подземный мир. Посмотреть официальное презентационное видео можно на bilibili.com.

Концепция напоминает Kirby Discovery — игроки будут разрушать локации, продвигаясь через ледяные поля и джунгли. Сюжет вращается вокруг поиска золотых бананов, украденных организацией VoidCo.

Nintendo особо подчеркивает прогрессирующую сложность — чем глубже игрок погружается, тем необычнее становятся локации. В трейлере заметны элементы открытого мира с возможностью выбора маршрута.

Последняя полноценная 3D-часть франшизы вышла в 1999 году для Nintendo 64.