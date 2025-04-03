Астронавты миссии Boeing Starliner рассказали о серьезных технических проблемах, которые NASA и Boeing первоначально преуменьшали. Отказы двигателей создали реальную угрозу для экипажа и МКС.

Впервые после возвращения на Землю астронавты Boeing Starliner Бутч Уилмор и Суни Уильямс подробно рассказали о критических моментах своей миссии. Их откровения ставят под вопрос официальные заявления NASA и Boeing о безопасности полета.

Проблемы начались еще до запуска. Задержка из-за неисправного клапана ракеты-носителя Atlas V вынудила Уилмора просить дополнительное время на тренажере – он опасался потерять навыки за время вынужденного ожидания.

После успешного старта экипаж столкнулся с неожиданной проблемой: температура в кабине упала до +10°C. Астронавтам пришлось надеть все имеющиеся вещи, а затем и скафандры. "Мы буквально дрожали от холода", - вспоминает Уилмор. Причина аномалии осталась неясной – возможно, система терморегуляции рассчитывалась на большее количество людей.

Настоящий кризис разразился при сближении с МКС. На расстоянии 260 метров от станции начали последовательно отказывать маневровые двигатели. Всего за несколько минут вышли из строя четыре из 28 двигателей системы ориентации. По протоколу, при отказе трех двигателей стыковку следует отменить.

Уилмор перешел на ручное управление, но столкнулся с опасной задержкой реакции системы. "Я буквально чувствовал, как теряю контроль над кораблем", - признается астронавт. Ситуация усугублялась тем, что при таких отказах безопасное возвращение на Землю тоже становилось невозможным.

Центр управления предложил рискованный план: перезагрузить систему управления двигателями. Это означало временную потерю контроля над кораблем. После перезагрузки два двигателя возобновили работу, но почти сразу отказал пятый.

Второй перезапуск вернул к жизни еще два двигателя. Специалисты NASA настояли на автоматической стыковке, хотя Уилмор сомневался в надежности системы. "Я понимал, что это наш единственный шанс", - говорит астронавт.

После успешной стыковки Уилмор не скрывал облегчения - его небольшой "танец победы" на входе в МКС стал вирусным в соцсетях.

Расследование показало, что аналогичные проблемы с двигателями возникали еще во время беспилотного теста в 2022 году. Это ставит под сомнение заявления Boeing о полной готовности Starliner к пилотируемым миссиям.

Эксперты отмечают, что при худшем развитии событий экипажу могла потребоваться экстренная эвакуация на корабле SpaceX Crew Dragon. Однако даже такой сценарий не гарантировал полной безопасности – длительное пребывание в негерметичном Starliner при низких температурах создавало дополнительные риски.

Этот инцидент вновь поднимает вопросы о конкуренции между Boeing и SpaceX в программе NASA. При сравнимом бюджете Starliner до сих пор не выполнил ни одной полноценной миссии, в то время как Crew Dragon успешно летает с 2020 года.