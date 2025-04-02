Ученые НИТУ МИСИС представили новый алюминиевый сплав, сохраняющий прочность при температурах до 400°C. Материал не требует сложной термической обработки и превосходит промышленные аналоги.

В лабораториях НИТУ МИСИС родился материал, который может многое изменить в авиационной промышленности. Речь идет о новом алюминиевом сплаве, способном выдерживать экстремальные температуры до 400°C – и все это без сложных процессов термической обработки, которые требуются для традиционных материалов.

Секрет инновации кроется в особом составе: добавление всего 1% кальция к традиционной основе из алюминия, меди и марганца дало поразительный результат. Полученный материал на 50% тверже широко используемого в авиации сплава 2219, при этом сохраняет пластичность, необходимую для изготовления тонких листов толщиной до 1 миллиметра.

"Это не просто улучшение существующего материала – мы фактически создали новый класс алюминиевых сплавов", – отмечают разработчики. Микроскопические частицы кальция в структуре материала образуют естественный "каркас", который сохраняет прочность даже при экстремальном нагреве.

Перспективы применения выглядят многообещающе: от обшивки сверхзвуковых самолетов, где важны и легкость, и термостойкость, до критически важных элементов топливных систем. Особенно ценно, что новый сплав не требует дорогостоящей многоступенчатой обработки, что может значительно сократить производственные затраты.

Пока разработка проходит финальные испытания, но в научном сообществе уже говорят о потенциальной революции в материаловедении. Следующий шаг – адаптация технологии для массового промышленного производства.

Остается вопрос: как скоро мы увидим первые самолеты, в конструкции которых будет использован этот инновационный материал? Эксперты прогнозируют, что первые практические применения могут появиться уже в ближайшие 3-5 лет.