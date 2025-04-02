Астрофизики зафиксировали 463 вспышки на Проксиме Центавра всего за 50 часов наблюдений. Такая высокая активность звезды резко снижает вероятность того, что ее планета Проксима b пригодна для жизни.

Красные карлики — самые распространенные звезды во Вселенной, и их долгая жизнь теоретически дает шанс на развитие жизни на окружающих планетах. Однако их агрессивная активность часто сводит эти шансы к нулю. Проксима Центавра, ближайшая к Солнцу звезда, подтверждает это правило.

В 2016 году у нее обнаружили экзопланету Проксима b, расположенную в зоне потенциальной обитаемости. Но с самого начала ученых беспокоила высокая активность звезды. Новые наблюдения только усилили эти опасения. За 50 часов исследований астрофизики зарегистрировали 463 вспышки в миллиметровом диапазоне — в среднем по девять в час.

Эти вспышки длились не более 16 секунд, но их энергия достигала 10²⁷ эрг. Самая мощная из них увеличила яркость звезды в тысячу раз. Хотя солнечные вспышки бывают сильнее, для слабого красного карлика подобная активность необычно высока. Более того, миллиметровые вспышки часто сопровождаются жестким излучением, которое может быть еще опаснее для потенциальной жизни.

Проксима b находится всего в семи миллионах километров от своей звезды, что в восемь раз ближе, чем Меркурий к Солнцу. Даже если у планеты есть магнитосфера, она вряд ли сможет защитить поверхность от такого количества радиации. Частые и мощные вспышки могут не только уничтожить атмосферу, но и сделать условия на поверхности непригодными для любых известных форм жизни.

Эти данные заставляют пересмотреть оптимизм относительно обитаемости планет у красных карликов. Даже в «умеренной» зоне близость к активной звезде может оказаться фатальной. Пока Проксима b остается интересным объектом для изучения, но шансы найти там жизнь становятся все призрачнее.