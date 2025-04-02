Elden Ring: Nightreign представляет класс Ironeye в новом трейлере. Игра выйдет 30 мая 2024 года.

FromSoftware и Bandai Namco опубликовали новый трейлер Elden Ring: Nightreign, в котором подробно показали класс Ironeye. Этот тип персонажа специализируется на дальних атаках, сочетая точность стрельбы из лука с поддержкой союзников.

Ironeye начинает игру с базовым луком и ориентирован на оружие, требующее ловкости. Особенность класса — способность оживлять павших членов группы на расстоянии, что может изменить исход сложных сражений. При этом игроки не ограничены только стрелковым оружием — они могут использовать любые найденные в мире виды вооружения.





В Nightreign представят пять классов, называемых Ночными странниками. Помимо Ironeye, в игре будут доступны:

- Универсальный Уайлдер;

- Защитный Страж;

- Быстроатакующая Герцогиня;

- Магический Отшельник.

Разработчики планируют выпустить отдельные трейлеры для каждого класса до релиза игры, назначенного на 30 мая. Elden Ring: Nightreign представляет собой спин-офф основной серии с упором на многопользовательский режим, сохраняя при этом фирменный сложный геймплей FromSoftware.