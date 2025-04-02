FromSoftware и Bandai Namco опубликовали новый трейлер Elden Ring: Nightreign, в котором подробно показали класс Ironeye. Этот тип персонажа специализируется на дальних атаках, сочетая точность стрельбы из лука с поддержкой союзников.
Ironeye начинает игру с базовым луком и ориентирован на оружие, требующее ловкости. Особенность класса — способность оживлять павших членов группы на расстоянии, что может изменить исход сложных сражений. При этом игроки не ограничены только стрелковым оружием — они могут использовать любые найденные в мире виды вооружения.
В Nightreign представят пять классов, называемых Ночными странниками. Помимо Ironeye, в игре будут доступны:
- Универсальный Уайлдер;
- Защитный Страж;
- Быстроатакующая Герцогиня;
- Магический Отшельник.
Разработчики планируют выпустить отдельные трейлеры для каждого класса до релиза игры, назначенного на 30 мая. Elden Ring: Nightreign представляет собой спин-офф основной серии с упором на многопользовательский режим, сохраняя при этом фирменный сложный геймплей FromSoftware.