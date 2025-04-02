Компания Intel подтвердила планы по выпуску процессоров Panther Lake под брендом Core Ultra 300. Массовое производство новых чипов начнется уже в этом году.

Intel раскрыла подробности о своих будущих процессорах Panther Lake, которые выйдут под маркой Core Ultra 300. Компания планирует начать массовое производство новых чипов в конце 2024 года, а их официальный релиз состоится в 2026 году.





Процессоры Panther Lake станут первыми продуктами Intel, использующими новый 18A технологический процесс. Эта архитектура представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с текущим Intel 3, включая инновационные решения в области упаковки чипов. Первоначально выход новинки ожидался во второй половине 2025 года, но сроки были скорректированы.

В основе Panther Lake лежат совершенно новые вычислительные ядра: производительные Cougar Cove и энергоэффективные Skymont. Конфигурация процессоров включает 6 мощных и 8 экономичных ядер, ориентированных прежде всего на мобильные устройства. Особое внимание Intel уделила графической подсистеме – чипы получат до 12 ядер новой архитектуры Xe3 Celestial, выполненных в виде отдельного чиплета.

Panther Lake продолжит линейку процессоров Arrow Lake и Lunar Lake, сочетая их лучшие характеристики. Новая платформа должна предложить баланс между производительностью и энергоэффективностью, используя все преимущества технологии 18A. Intel рассчитывает, что эти процессоры укрепят ее позиции на конкурентном рынке чипов.