AMD официально объявила о завершении сделки по приобретению компании ZT Systems. Это стратегическое решение усилит позиции AMD в сегменте ИИ-решений для дата-центров.

AMD сделала важный шаг в конкурентной борьбе за рынок ИИ-решений, завершив сделку по покупке ZT Systems. Производитель процессоров рассчитывает, что это приобретение укрепит его позиции в сегменте инфраструктуры для центров обработки данных.

ZT Systems, американский разработчик решений для гипермасштабных дата-центров, теперь станет частью подразделения AMD Data Center Solutions. Сделка позволит AMD предлагать клиентам комплексные решения, сочетающие процессоры, графические ускорители и сетевые чипы компании с аппаратными платформами ZT Systems.

Основатель ZT Systems Фрэнк Чжан займет пост старшего вице-президента по производству в AMD. Бывший президент компании Дуг Хуан возглавит направление проектирования платформ для ЦОД. Оба руководителя будут подчиняться Форресту Норроду, курирующему дата-центровые решения AMD.

Компания планирует использовать экспертизу ZT Systems для ускорения разработки и внедрения ИИ-решений на базе своих процессоров и открытой платформы ROCm. AMD рассчитывает, что интеграция позволит сократить сроки вывода продуктов на рынок и оптимизировать их для масштабного развертывания.

Финансовые аналитики прогнозируют, что приобретение начнет приносить прибыль уже в 2025 году. Этот шаг усиливает конкурентные позиции AMD на быстрорастущем рынке ИИ-инфраструктуры, где компания стремится составить конкуренцию NVIDIA.