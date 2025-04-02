Ubisoft готовится к масштабной реорганизации совместно с Tencent. Внутренний документ раскрывает планы по передаче управления ключевыми франшизами новой структуре.

Французский издатель Ubisoft начал масштабные структурные изменения после заключения сделки с китайской Tencent. Согласно внутреннему документу, попавшему в сеть, компания создает отдельное подразделение для управления тремя основными франшизами: Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six.

Переходный процесс только начинается, и окончательные решения пока не приняты. Известно, что студии в Квебеке, Сагенее и Шербруке полностью перейдут в новую структуру. Подразделения в Монреале разделят между старой и новой организациями, а студии в Торонто, Виннипеге вместе с Red Storm и Blue Mammoth останутся в текущей структуре Ubisoft.

Документ подписал Кристоф Дереннес, ранее возглавлявший Ubisoft Montreal, а теперь назначенный управляющим директором "Зоны 1" – так временно обозначают новое подразделение. В записке подчеркивается, что компания продолжит создавать игры мирового уровня, а сотрудники сохранят свои позиции.

Реорганизация происходит сразу после успешного запуска Assassin's Creed Shadows, что показывает стремление Ubisoft укрепить позиции ключевых брендов. Процесс перехода займет несколько месяцев – за это время руководство должно определить конкретные шаги по интеграции студий в новую структуру.