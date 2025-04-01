Компания Motorola представит новую версию складного смартфона Razr 60 Ultra 3 апреля. Устройство получит топовые характеристики, включая процессор Snapdragon 8 Extreme Edition.

Motorola объявит о выходе новой модели складного смартфона Razr 60 Ultra уже 3 апреля. Устройство получит существенные аппаратные улучшения по сравнению с предыдущими версиями.

Основой новинки станет флагманский процессор Snapdragon 8 Extreme Edition от Qualcomm. Вычислительную мощь дополнят 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего хранилища, что обеспечит высокую производительность при работе с ресурсоемкими приложениями.

Производитель увеличил размер основного гибкого экрана до 7 дюймов, сохранив 4-дюймовый внешний дисплей. Особого внимания заслуживает частота обновления 165 Гц – на данный момент это максимальный показатель среди складных смартфонов.

Фотомодуль включает три 50-мегапиксельных сенсора, в том числе отдельный датчик для селфи-съемки. Емкость аккумулятора составляет 4700 мАч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 15 Вт по стандарту Qi 1.3.3. Среди функциональных особенностей – поддержка двух SIM-карт и предустановленная ОС Android 15.

Дизайн сохранил характерные черты серии: плоскую заднюю панель, закругленные рамки и продуманное расположение элементов управления. Покупателям будет доступна версия в эксклюзивном цвете PANTONE Scarab. Ориентировочная розничная цена в Европе составит 1299 евро.