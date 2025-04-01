Российские власти обсуждают поправки в ПДД, которые могут запретить передвижение на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам. Основным приоритетом для них станут велодорожки и проезжая часть, а водителей обяжут носить шлемы.

В российских городах пешеходы устали от лихачей на электросамокатах, водители жалуются на неожиданные выезды на проезжую часть, а власти ищут способ навести порядок. Сейчас в правительстве активно обсуждают новые правила, которые могут полностью изменить привычную картину городских улиц.

Идея проста: электросамокатам и электровелосипедам предложат покинуть тротуары и перебраться туда, где им, по мнению чиновников, и положено быть – на велодорожки и правый край проезжей части. Для многих это станет неприятным сюрпризом, особенно учитывая, что велоинфраструктуры в большинстве городов катастрофически не хватает.

«Социальный конфликт на пешеходных зонах достиг предела», – отмечают эксперты. – «Но просто выгнать самокаты на дорогу – значит создать новые опасные ситуации». Статистика ГИБДД подтверждает эти опасения: только за последний год десятки аварий с электросамокатами закончились трагически, причем чаще всего виноватыми оказывались водители автомобилей.

Особенно болезненно новые правила могут ударить по курьерам. Многие службы доставки уже сейчас переживают: если для управления электросамокатом потребуются права, как для мопеда, это может привести к оттоку работников и подорожанию услуг. «Курьеры – это особая категория, для них важна скорость, - рассуждают в компаниях. - Но безопасность, конечно, важнее».

Пока окончательного решения нет. Чиновники обещают учесть мнение всех сторон, а бизнес просит не торопиться с радикальными мерами. Ясно одно: эпоха бесконтрольного катания по тротуарам подходит к концу. Осталось понять, куда деваться тысячам электросамокатов, которые уже стали неотъемлемой частью городского пейзажа.

Главный вопрос сейчас – успеют ли города создать нормальную инфраструктуру до того, как новые правила вступят в силу. Или мы получим ситуацию, когда ездить будет просто негде, а ходить по тротуарам – по-прежнему опасно.