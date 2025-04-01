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Эксперты оценили перспективы российского СПГ после возможного эмбарго ЕС
Российские экспортеры СПГ готовятся к возможному эмбарго со стороны ЕС, изучая альтернативные рынки в Азии, Африке и Латинской Америке. По оценкам Reksoft Consulting, к 2030 году перенаправление до 40 млн тонн сжиженного газа реально, но конкуренция и риски остаются высокими.

Европейский союз постепенно сокращает закупки российского газа, и к 2027 году может ввести полное эмбарго. Хотя официальный запрет пока не объявлен, российским компаниям уже сейчас нужно искать новые рынки сбыта. По оценкам Reksoft Consulting, к 2030 году Россия сможет перенаправить до 40 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в Азию, Африку и Латинскую Америку. Однако глобальный рынок к этому времени столкнется с переизбытком предложения, а значит, российским экспортерам придется бороться за покупателей.

Основной альтернативой Европе станет Китай, который к 2030 году сможет забирать до 18,5 млн тонн российского СПГ. Другие азиатские страны, такие как Япония и Южная Корея, вероятно, сократят импорт из-за развития возобновляемой энергетики. Индия выглядит перспективным направлением, но там доминирует Катар, предлагающий более выгодные условия. Юго-Восточная Азия (Вьетнам, Таиланд) может принять до 5,5 млн тонн, а Африка и Латинская Америка — не более 1 млн тонн в год.

Чтобы закрепиться на новых рынках, России потребуется гибкая стратегия: долгосрочные контракты с пересматриваемыми ценами, участие в строительстве инфраструктуры и развитие газохимии. Однако санкции США и дефицит танкеров осложнят логистику. В этих условиях успех российского СПГ будет зависеть от способности предложить конкурентные цены и создать надежные цепочки поставок. Если стратегия сработает, Россия сможет удержать позиции на глобальном рынке, даже потеряв Европу.

#россия #энергетика #спг #экспорт газа #reksoft consulting #альтернативные рынки #эмбарго ес
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