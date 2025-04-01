Apple выпустила крупное обновление iOS 18.4, которое не включает ожидаемые улучшения Apple Intelligence. В то же время visionOS 2.4 для гарнитуры Vision Pro получила полный набор ИИ-функций.

Компания Apple представила серию обновлений для своих операционных систем, но с заметными различиями в реализации ИИ-функций. iOS 18.4 и iPadOS 18.4 вышли без полноценной интеграции Apple Intelligence, тогда как visionOS 2.4 для гарнитуры Vision Pro получила весь спектр интеллектуальных возможностей.

В мобильных обновлениях появились приоритетные уведомления, но только для устройств, поддерживающих Apple Intelligence – iPhone 16 и флагманских моделей 15 серии. Пользователи получили новое приложение Vision Pro для iPhone, обновленный раздел рецептов в Apple News+ и улучшенную организацию фотографий с дополнительными фильтрами сортировки.

Настоящие изменения коснулись visionOS 2.4. Обновление принесло полный набор ИИ-инструментов: от интеллектуального ответа в сообщениях до генерации изображений в Image Playground. Владельцы Vision Pro теперь могут создавать персонализированные эмодзи, преобразовывать наброски в рисунки и искать фото по описанию.

Особого внимания заслуживает разница в доступности функций между устройствами. Если владельцы Vision Pro получили Writing Tools с интеграцией ChatGPT и Smart Reply, то пользователи iPhone остались без этих возможностей в текущем обновлении. Это вызывает вопросы о стратегии Apple в реализации ИИ-функционала на разных платформах.

Параллельно вышли macOS Sequoia 15.4 с категоризацией почты и tvOS 18.4 с минимальными изменениями. Интересно, что функция Sketch в Image Playground появилась сразу в нескольких ОС, но с разной степенью интеграции с ИИ-возможностями.

Отсутствие ожидаемых ИИ-улучшений в iOS 18.4 может указывать на технические сложности или стратегическое решение Apple постепенно внедрять эти функции. Компания традиционно предпочитает поэтапный подход, но в условиях растущей конкуренции в области ИИ такой выбор вызывает дискуссии не только среди пользователей, но и у аналитиков.