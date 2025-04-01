NVIDIA сталкивается с проблемами продаж новых серверов Blackwell Ultra. Крупные клиенты предпочитают проверенные платформы компании новым разработкам.

Компания NVIDIA столкнулась с неожиданными сложностями при выводе на рынок своих флагманских серверных решений Blackwell Ultra GB300. Несмотря на анонс на конференции GTC 2025, крупные облачные провайдеры, включая Microsoft, проявляют сдержанность в заказах новой платформы.

Проблемы начались еще с предыдущего поколения GB200, поставки которого ограничились 15 тысячами серверов в этом году. Клиенты отмечают сложности с развертыванием систем и зависимость от NVIDIA при устранении неполадок. Это заставляет компании делать ставку на проверенные решения вроде серверов HGX на архитектуре Hopper.

Аналитики отмечают несколько факторов, повлиявших на ситуацию. Во-первых, задержки с поставками из-за сложностей с передовой упаковкой TSMC. Во-вторых, возросшие требования к инфраструктуре для новых систем. В-третьих, общее снижение энтузиазма по сравнению с предыдущими поколениями оборудования.

Сейчас в отрасли обсуждается возможный перенос массового производства GB300 на следующий год. Пока NVIDIA остается лидером рынка ИИ-ускорителей, но текущая ситуация показывает, что даже технологический гигант не застрахован от колебаний спроса и проблем в цепочке поставок.