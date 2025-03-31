Telegram начал применять новую меру воздействия к нарушителям правил сервиса. Пользователи с замороженными аккаунтами теряют возможность писать сообщения, но могут обжаловать решение.

При нарушении правил платформы пользователи получают статус "замороженного" аккаунта, что ограничивает их функционал – остается только возможность читать сообщения.

По данным канала "Код Дурова", у заблокированных пользователей есть шанс восстановить доступ. Для этого необходимо подать апелляцию через специального бота. Если жалобу не подать в установленный срок, аккаунт подлежит полному удалению.

Новая система уже работает в обновлённой версии приложения. Это первый случай, когда Telegram вводит промежуточную меру между предупреждением и полной блокировкой. Ранее сервис либо удалял нарушителей, либо не применял к ним санкций.