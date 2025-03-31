Apple и SpaceX вступили в конкуренцию за рынок спутниковой связи для мобильных устройств. Обе компании претендуют на ограниченные частотные ресурсы, что привело к серии конфликтов.

Два американских технологических гиганта ведут борьбу за контроль над перспективным рынком спутниковой связи. Apple инвестировала более миллиарда долларов в оператора Globalstar, чтобы обеспечить iPhone функцией экстренной спутниковой связи. В то же время SpaceX активно развивает проект Starlink, развернув уже более 550 спутников.

Конфликт обострился вокруг распределения частотного спектра. SpaceX подала возражения против заявки Globalstar на использование определенных частот, утверждая, что они используются неэффективно. При этом ранее компании удалось достичь компромисса по интеграции Starlink в новые модели iPhone.

Эксперты отмечают, что спор выходит за рамки обычной деловой конкуренции. Речь идет о стратегически важном направлении – обеспечении связи в удаленных районах, где традиционные сотовые сети недоступны. Исход этого противостояния может определить, кто будет задавать стандарты в развивающемся сегменте спутниковых коммуникаций США.