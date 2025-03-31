Японское правительство представило обновленные данные о потенциальных последствиях ожидаемого мощного землетрясения.

Согласно пересмотренным оценкам, природная катастрофа магнитудой 8-9 баллов может унести около 298 тысяч человеческих жизней и нанести экономике ущерб до 1,81 триллиона долларов.

Сейсмологи прогнозируют 80%-ную вероятность возникновения мегаземлетрясения в Нанкайском желобе к югу от тихоокеанского побережья страны. Наиболее опасным временем считается зимний период, особенно ночные часы. Первоначальные расчеты были сделаны еще в 2012-2013 годах, но теперь специалисты уточнили возможные масштабы катастрофы.

Эти данные публикуются на фоне недавнего мощного землетрясения в Мьянме магнитудой 7,7, которое ощущалось в Таиланде и других соседних странах.