Американские морские пехотинцы получили новый инструмент для снабжения – электрические грузовые дроны TRV150. Эти аппараты вертикального взлета уже доказали свою эффективность в пустынях и арктических условиях, доставляя воду, медикаменты и боеприпасы.
Дрон развивает скорость 108 км/ч и работает на сменных батареях. Восемь пропеллеров обеспечивают устойчивость даже при полной загрузке в 68 кг. Система позволяет сбрасывать грузы без посадки, что критически важно в боевых условиях.
К 2028 году в США все логистические батальоны получат усовершенствованные системы TRUAS. Параллельно американская армия тестирует более мощные модели, способные перевозить 360 кг на 160 км. Компании-разработчики продолжают совершенствовать автономные функции для работы в сложной среде.