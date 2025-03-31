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Беспилотники TRV150 начали доставлять грузы для морпехов США
Корпус морской пехоты США начал эксплуатацию грузовых беспилотников TRV150 для доставки снабжения. Дроны способны перевозить до 68 кг груза на расстояние 70 км без риска для персонала.

Американские морские пехотинцы получили новый инструмент для снабжения – электрические грузовые дроны TRV150. Эти аппараты вертикального взлета уже доказали свою эффективность в пустынях и арктических условиях, доставляя воду, медикаменты и боеприпасы.

Дрон развивает скорость 108 км/ч и работает на сменных батареях. Восемь пропеллеров обеспечивают устойчивость даже при полной загрузке в 68 кг. Система позволяет сбрасывать грузы без посадки, что критически важно в боевых условиях.

К 2028 году в США все логистические батальоны получат усовершенствованные системы TRUAS. Параллельно американская армия тестирует более мощные модели, способные перевозить 360 кг на 160 км. Компании-разработчики продолжают совершенствовать автономные функции для работы в сложной среде.

#военные технологии #беспилотники #логистика #корпус морской пехоты сша #автономные системы #trv150
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