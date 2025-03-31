Крупные производители, включая Intel и Western Digital, пока не сообщают о серьезных сбоях.

Сильное землетрясение в Мьянме заставило технологические компании проверить свои производственные мощности в соседних странах. Хотя толчки ощущались в Таиланде, Вьетнаме и Китае, ключевые предприятия пока не зафиксировали серьезных повреждений.

Tайваньские производители, включая Chicony, Delta Electronics и Inventec, временно остановили работу для проверки оборудования и эвакуации сотрудников. Уже через несколько часов большинство заводов возобновили работу. Например, Delta Electronics эвакуировала персонал, но через час подтвердила безопасность зданий и продолжила производство.

Крупные игроки, такие как Quanta Computer и Zhen Ding Tech, также не обнаружили повреждений. Заводы в Таиланде, где расположено множество производственных линий, оказались достаточно удалены от эпицентра. Asia Optical, работающая в Мьянме, заявила, что ее одноэтажные цеха не пострадали.

Пока нет данных о влиянии на глобальные поставки комплектующих. Производители жестких дисков и полупроводников, включая Seagate и Western Digital, не сделали официальных заявлений. Однако аналитики отмечают, что даже временные задержки могут сказаться на рынке, если проверки затянутся.

Юго-Восточная Азия остается критически важным регионом для электронной промышленности. Многие компании переносят сюда производство из Китая, и любые природные катаклизмы теперь привлекают повышенное внимание. Пока ситуация остается под контролем, но мониторинг продолжается.