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TSMC готовится к выпуску 2-нм процессоров с прогнозируемыми продажами $30,1 млрд
TSMC планирует начать массовое производство 2-нм чипов на заводах в Синьчжу и Гаосюне уже в конце 2025 года. Полупроводниковый гигант ожидает рост продаж до $30,1 млрд в третьем и четвертом кварталах благодаря высокому спросу на новую технологию.

Компания TSMC ускорила подготовку к массовому выпуску 2-нм чипов, и первые партии поступят в производство раньше графика. Опытные испытания на заводе в Синьчжу показали выход годных пластин выше 60%, что позволило начать работы на квартал раньше запланированного. Оба предприятия — в Синьчжу и Гаосюне — смогут выпускать до 50 000 пластин ежемесячно, а их максимальная мощность достигнет 80 000 единиц.  

Спрос на 2-нм чипы превысил ожидания, особенно со стороны Apple и Qualcomm. Аналитики прогнозируют, что TSMC получит $30,1 млрд выручки в третьем и четвертом кварталах 2025 года. Apple, вероятно, станет основным заказчиком, готовя процессор A20 для iPhone 18, а Qualcomm разрабатывает две новые SoC, включая Snapdragon 8 Elite Gen 2.  

Пока единственным конкурентом TSMC остается Samsung, но ее 2-нм технология GAA пока отстает по выходу годных — около 30% против 60+% у TSMC. Исторически тайваньская компания лидирует в стабильности производства, что усиливает ее позиции перед масштабным запуском новой литографии.

#apple #samsung #полупроводники #tsmc #qualcomm #продажи #производство чипов #2 нм #тайваньские заводы
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