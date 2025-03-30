Ракета Spectrum немецкого стартапа Isar Aerospace потерпела крушение через несколько секунд после старта с норвежского космодрома. Это был первый частный орбитальный запуск с континентальной Европы.

Попытка Европы войти в клуб космических держав с помощью частного капитала закончилась аварией. Ракета Spectrum производства немецкого стартапа Isar Aerospace разрушилась вскоре после старта с норвежского космодрома Андойя.

Этот запуск стал историческим — первым орбитальным стартом с территории континентальной Европы, если не учитывать российские ракеты, которые десятилетиями летают с Плесецка. При этом проект Spectrum — первый в Европе, созданный почти полностью на частные инвестиции.

28-метровая двухступенчатая ракета без полезной нагрузки начала дымиться сразу после старта и рухнула вниз. Ранее компания уже терпела неудачу, пытаясь запустить ракету с борта Boeing 747 в Великобритании.

Основатель Isar Aerospace Даниэль Метцлер перед стартом предупреждал, что выход на орбиту маловероятен. «Даже 30 секунд полета дали бы нам ценные данные», — отмечал он. Теперь компании предстоит проанализировать причины аварии, которая отодвигает перспективы создания в Европе конкурентоспособной частной космонавтики.