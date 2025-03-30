Тайвань представил новый беспилотный надводный аппарат Endeavour Manta.

Тайвань активно инвестирует в развитие беспилотных технологий. На недавней церемонии в Гаосюне был представлен новый беспилотный катер под названием Endeavour Manta.

USV Endeavour Manta имеет размеры 8,6 на 3,7 метра и водоизмещение свыше 5 тонн, что позволяет ему эффективно выполнять боевые задачи. Изготовленный из армированного волокном пластика, катер способен развивать скорость до 35 узлов (64,8 км/ч) благодаря двум мощным подвесным двигателям. Грузоподъемность аппарата превышает одну тонну, что открывает возможности для размещения различных боеприпасов.

Уникальные функции катера включают системы наведения на цель с использованием искусственного интеллекта и автономную навигацию. Эти технологии обеспечивают ему возможность возвращаться на базу, даже если он подвергается электронным атакам со стороны противника.

Корпус USV выполнен в форме тримарана, что улучшает устойчивость в сложных условиях Тайваньского пролива. Это значительно повышает маневренность аппарата, позволяя быстро развертывать его с помощью буксировочных средств. Судно также способно нести фугасные боеголовки и легкие торпеды, что делает его эффективным средством для нанесения ударов.

Массовое производство планируется к 2026 году.