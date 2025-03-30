Китайская компания Comac представила проект сверхзвукового самолета C949, который превзойдет Concorde по дальности на 50% и снизит шум в 20 раз. Инновационная аэродинамика и система управления на основе ИИ помогут обойти ограничения на сверхзвуковые полеты.

Китайский авиапроизводитель Comac раскрыл первые детали проекта сверхзвукового пассажирского самолета C949. В отличие от Concorde, который прекратил полеты в 2003 году, новая разработка предлагает не только большую дальность, но и кардинальное снижение шума — ключевое препятствие для возрождения сверхзвуковых перелетов.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Acta Aeronautica Sinica, C949 сможет преодолевать до 11 000 км — на 3 800 км больше, чем Concorde. При этом уровень звукового удара составит всего 83,9 PLdB, что сравнимо с шумом фена. Для сравнения, Concorde производил громоподобные 105 PLdB, из-за чего его полеты над сушей были запрещены.

Инженеры под руководством У Давэя применили несколько новаторских решений. Фюзеляж с обратным изгибом ослабляет ударные волны, а иглообразный нос разделяет их на три слабых импульса. Дополнительные аэродинамические элементы у двигателей гасят турбулентность. Управлять сложной динамикой полета поможет ИИ, контролирующий не только рулевые поверхности, но и распределение 93 000 фунтов топлива между семью баками для балансировки.

C949 рассчитан на 28–48 пассажиров бизнес-класса — вдвое меньше, чем Concorde. Это не случайность: Comac ориентируется на транстихоокеанские маршруты, где спрос на быстрые перелеты высок. Например, рейс Шанхай – Лос-Анджелес займет около 5 часов. Пока самолет будет летать над океаном, но сниженный шум в перспективе может открыть и континентальные маршруты.

Comac конкурирует с NASA и Lockheed Martin, которые разрабатывают сверхзвуковой X-59 с уровнем шума 75 PLdB. Однако китайский проект нацелен не на экспериментальные модели, а на коммерческий успех. Аналитики прогнозируют, что к 2040 году сверхзвуковые перевозки могут охватить 45 млн пассажиров в год.