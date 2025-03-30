Студия Build A Rocket Boy во главе с создателем GTA анонсировала дату выхода игры «MindsEye». Проект выйдет 10 июня 2025 года на основные платформы.

Build A Rocket Boy Studio, возглавляемая Лесли Бензисом — одним из создателей серии GTA, представила новый трейлер нарративного экшена «MindsEye». Игра появится в продаже 10 июня 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Уже открыт предзаказ цифровых и физических копий.

Действие «MindsEye» разворачивается в футуристическом Редрок-Сити — технологическом центре, где тестируют симбиоз человека и машины. Разработчики обещают кинематографичную подачу, динамичные перестрелки и увлекательную систему вождения. Среди ключевых персонажей — техногенный визионер Марко Силва и одержимая контролем мэр Шива Вега.





Проект будет выпускаться эпизодически: первая глава сосредоточена на сольном прохождении, вторая может добавить мультиплеер. Бензис отмечает, что игра исследует последствия столкновения амбиций и технологического прогресса.

Студия сохраняет детали геймплея в тайне, но трейлер демонстрирует атмосферный нео-нуарный сеттинг с элементами киберпанка. Особое внимание уделено проработке персонажей и их мотиваций, что характерно для проектов Бензиса.