Утечка данных раскрыла характеристики нового флагманского чипа Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Процессор обещает значительный прирост производительности благодаря переходу на 3-нм технологию.

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал подробности о следующем флагманском процессоре Qualcomm. Snapdragon 8 Elite 2 (SM88550) будет использовать 3-нм техпроцесс N3P от TSMC.

Архитектура процессора включает два мощных и шесть энергоэффективных ядер. Главное отличие от предшественника – переход на новую архитектуру Arm v9 с поддержкой SME1 и SVE2.

Графический процессор Adreno 840 в новом чипе должен обеспечить заметный прирост в играх и графических задачах. Тесты AnTuTu демонстрируют результат – около 3,8 млн баллов, что на 30% выше показателей текущего лидера Snapdragon 8 Elite.

Производитель пока не раскрывает точные характеристики и дату выхода процессора. Ожидается, что первые смартфоны с Snapdragon 8 Elite 2 появятся в начале 2025 года. Официальный анонс может состояться уже в октябре.