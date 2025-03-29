Бывший операционный директор TSMC Чан Шан-И заявил, что Intel слишком отстала от конкурентов. Он рекомендует американской компании сосредоточиться на производстве чипов по зрелым техпроцессам.

На презентации книги в Тайване бывший содиректор по операциям TSMC Чан Шан-И дал оценку текущего положения Intel на рынке полупроводников. По его словам, компания, которая когда-то доминировала в отрасли, теперь потеряла свои позиции. Чан, работавший в TSMC до 2013 года, сыграл ключевую роль в превращении тайваньской компании в лидера контрактного производства чипов.

Экс-руководитель TSMC считает, что Intel бессмысленно пытаться догнать своего тайваньского конкурента в разработке передовых техпроцессов. Вместо этого американской компании стоит сфокусироваться «на зрелых узлах производственного процесса». Чан отметил, что для этого Intel могла бы объединиться с одним из существующих производителей, специализирующихся на таких технологиях. Хотя он не назвал конкретных имен, в отрасли этим критериям соответствуют тайваньская UMC и американская GlobalFoundries.

По мнению Чана, TSMC добилась успеха благодаря нескольким ключевым факторам. Во-первых, компания с самого начала делала ставку на собственные разработки, а не на сотрудничество с IBM, как это делала UMC. Во-вторых, TSMC сумела построить обширную клиентскую базу, что потребовало создания высокоэффективной производственной системы. Эти преимущества, по словам эксперта, будет крайне сложно воспроизвести.

Intel действительно переживает непростые времена. Компания отстает от TSMC в освоении новых техпроцессов, хотя и планирует в ближайшее время запустить производство по нормам 18A. Однако даже если эти планы реализуются, TSMC уже готовит к выпуску сопоставимый 2-нанометровый процесс. Чан Шан-И скептически оценивает шансы Intel наверстать упущенное и вернуть лидерство в отрасли, которое компания удерживала долгие годы.