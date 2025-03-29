Игра inZOI заняла первое место в глобальном топе продаж Steam всего через 40 минут после выхода в ранний доступ.

Новый симулятор жизни inZOI совершил невероятное — спустя всего 40 минут после выхода в ранний доступ игра возглавила глобальный чарт продаж Steam. Такой быстрый взлет на вершину редко встречается даже у самых ожидаемых проектов.

Еще до релиза inZOI демонстрировала впечатляющую популярность. Игра долгое время лидировала в списках желаний Steam, а ее демо-версия привлекла внимание тысяч геймеров. Теперь, когда проект стал доступен за 2399 рублей с бесплатными обновлениями до полного релиза, ажиотаж только усилился.





Разработчики из inZOI Studio создали глубокую систему кастомизации с 250 вариантами настройки персонажей и 400 ментальными характеристиками. Игра использует генеративный ИИ, работающий локально, что позволяет создавать уникальных персонажей без облачных вычислений.

Техническая сторона проекта тоже впечатляет. Построенная на Unreal Engine 5, игра требует мощного железа, но взамен предлагает детализированный мир. На Twitch inZOI уже вошла в топ-5 самых популярных игр, а на Steam собрала свыше 3600 отзывов с оценкой «Очень положительно».

Успех inZOI особенно интересен на фоне доминирования The Sims в жанре симуляторов жизни. Игроки давно искали альтернативу, способную переосмыслить устоявшиеся каноны жанра. Судя по стартовым позициям, у корейской студии есть все шансы бросить вызов ветеранам жанра.