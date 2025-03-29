Компанию подозревают в создании фиктивных предприятий для вербовки местных инженеров.

Тайвань активизировал борьбу с переманиванием инженеров и специалистов, разбирающихся в производстве чипов. В центре скандала оказалась китайская SMIC — крупнейший производитель микросхем Китая. Расследование выявило необычную схему: компания якобы создала на острове фиктивное предприятие под видом самоанской фирмы.

Офис разместили в Синьчжу — технологическом сердце Тайваня, где базируется TSMC. Это не случайность. Китайские рекрутеры целенаправленно охотились за специалистами мирового лидера в производстве чипов. В марте власти провели масштабные обыски в 11 компаниях, проверив 34 объекта и опросив 90 человек.

Проблема приобрела системный характер. С 2020 года тайваньские следователи зафиксировали около 100 подобных случаев. "Китайские предприятия активно переманивают наших специалистов", — констатируют в местном Бюро расследований.

Для SMIC это вопрос выживания. Американские санкции лишили компанию доступа к передовому оборудованию, включая EUV-литографические машины ASML. Без них невозможно массовое производство чипов тоньше 7 нм. Китай пытается разработать собственные аналоги, но, по оценкам экспертов, отстаёт на 15 лет.

Низкий выход годных пластин вынуждает SMIC искать альтернативные пути. Один из них — привлечение опытных инженеров, знакомых с передовыми технологиями. Huawei также замечена в аналогичной практике, пытаясь переманить специалистов у Carl Zeiss — ключевого поставщика линз для литографического оборудования.

Тайваньские власти ужесточают контроль. Утечка мозгов угрожает не только TSMC, но и всей экономике острова, где полупроводниковая отрасль обеспечивает значительную часть ВВП. В ответ на действия SMIC могут последовать новые ограничения для китайских компаний, работающих на Тайване.