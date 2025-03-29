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Компания Miles Space разработала уникальный плазменный двигатель для кубсатов, работающий на воде
Устройство потребляет всего 1,5 Вт мощности и уже прошло испытания в космосе.

Флоридский стартап Miles Space представил необычное решение для малых спутников — плазменный двигатель, работающий на обычной воде. Во время сентябрьских испытаний на европейском спутнике устройство размером с кофейную чашку показало впечатляющие результаты: пять минут стабильной работы при потреблении всего 1,5 Вт энергии. 

Секрет эффективности кроется в нестандартном подходе к проектированию. Инженеры использовали генетические алгоритмы и нейросети, чтобы оптимизировать форму реакционной камеры и расположение элементов. ИИ перебрал тысячи вариантов, постепенно улучшая конструкцию под руководством человека.  

«Это как если бы компьютер сам придумал идеальную форму двигателя, — объясняют в компании. — Мы лишь задавали параметры и корректировали направление поиска».  

Получившийся двигатель Poseidon M1.5 длиной 10 см создает скромную тягу в 37,5 миллиньютонов, но компенсирует это феноменальной эффективностью. Удельный импульс в 4800 секунд делает его идеальным для длительных орбитальных маневров, например, для контролируемого схода с орбиты.  

Особенность технологии — в использовании воды как рабочего тела. Двигатель можно заправлять прямо на орбите, что крайне перспективно для будущих миссий.  

Пока устройство рассчитано на кубсаты, но принцип может масштабироваться. В Miles Space уже работают над более мощными версиями, которые смогут обслуживать крупные спутники.  

Главное преимущество разработки — энергоэффективность. Традиционные ионные двигатели требуют сотни ватт, тогда как новинке хватает мощности обычного смартфона в режиме ожидания.

Испытания подтвердили — технология работает в реальных условиях. Теперь стартапу предстоит доказать ее надежность в длительных миссиях.

#кубсаты #miles space #водяные двигатели #космические двигатели
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