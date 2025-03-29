Лазерное оружие нового поколения проходит испытания.

Американские военные делают новую ставку в гонке вооружений — высокоэнергетические лазерные системы. Компания HII, известная своими разработками для флота, получила контракт на создание прототипа лазерного оружия для сухопутных войск США.

Эта система сможет не просто обнаруживать вражеские дроны, но и мгновенно их уничтожать. В отличие от ракетных комплексов, лазер работает практически бесшумно и требует только электроэнергии. Главное преимущество — скорость реакции. Пока зенитный расчет готовится к пуску, лазерный луч уже поразит цель. «Это как перейти от лука и стрел к лазерному пистолету», — поясняют военные эксперты. Новое оружие сможет нейтрализовать целые рои дронов, которые становятся все большей угрозой на современных полях сражений.

Особенность разработки HII — модульная архитектура. Систему можно будет устанавливать как на стационарных объектах, так и на боевых машинах. В перспективе такие лазеры могут появиться на бронетехнике вроде Stryker, где уже тестировали 50-киловаттную установку.

Первые испытания прототипа пройдут в ближайшее время. Если технология подтвердит свою эффективность, армия США получит мощный инструмент противодействия дронам-камикадзе и разведывательным аппаратам.

Остается главный вопрос: как поведет себя техника в реальных боевых условиях, а не на полигоне.