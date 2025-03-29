Корпус морской пехоты США инвестирует $10 млн в разработку электрических морских глайдеров Viceroy. Высокоскоростные и малозаметные аппараты смогут преодолевать 290 км без дозаправки.

Американские морпехи скоро получат необычное средство передвижения — электрические морские глайдеры Viceroy. После успешных испытаний прототипа компания Regent Craft заключила с Корпусом морской пехоты США новый контракт на $10 млн для дальнейшей разработки этих аппаратов.

Глайдеры Viceroy сочетают в себе лучшие качества морского и воздушного транспорта. Они способны разгоняться до 290 км/ч, преодолевая расстояние в 290 км на одной зарядке. Главное преимущество — возможность взлетать и садиться на воду без специальных площадок, что критически важно для операций в прибрежной зоне.

«Это не просто транспорт, а принципиально новый инструмент для морских операций», — отмечают в Regent Craft. Аппараты практически невидимы для радаров благодаря возможности лететь у самой поверхности воды и электрической силовой установке, не оставляющей тепловых следов.

Особый интерес военных вызывает логистический потенциал глайдеров. Они могут быстро доставлять грузы и личный состав в зоны конфликтов, оставаясь незамеченными. Простота конструкции обещает снизить эксплуатационные расходы по сравнению с вертолётами или катерами.

Производство планируют развернуть к 2026 году. Новый завод займется сборкой глайдеров и испытаниями готовых аппаратов. Пока речь идет об ограниченной партии для спецподразделений, но в перспективе технология может изменить подход к морским операциям.