Американские морпехи скоро получат необычное средство передвижения — электрические морские глайдеры Viceroy. После успешных испытаний прототипа компания Regent Craft заключила с Корпусом морской пехоты США новый контракт на $10 млн для дальнейшей разработки этих аппаратов.
Глайдеры Viceroy сочетают в себе лучшие качества морского и воздушного транспорта. Они способны разгоняться до 290 км/ч, преодолевая расстояние в 290 км на одной зарядке. Главное преимущество — возможность взлетать и садиться на воду без специальных площадок, что критически важно для операций в прибрежной зоне.
«Это не просто транспорт, а принципиально новый инструмент для морских операций», — отмечают в Regent Craft. Аппараты практически невидимы для радаров благодаря возможности лететь у самой поверхности воды и электрической силовой установке, не оставляющей тепловых следов.
Особый интерес военных вызывает логистический потенциал глайдеров. Они могут быстро доставлять грузы и личный состав в зоны конфликтов, оставаясь незамеченными. Простота конструкции обещает снизить эксплуатационные расходы по сравнению с вертолётами или катерами.
Производство планируют развернуть к 2026 году. Новый завод займется сборкой глайдеров и испытаниями готовых аппаратов. Пока речь идет об ограниченной партии для спецподразделений, но в перспективе технология может изменить подход к морским операциям.