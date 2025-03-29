Австралийская компания AMSL Aero совместно с инженерами из Conflux Technology разрабатывает уникальный водородно-электрический самолет Vertiia. Аппарат сможет преодолевать до 1000 км со скоростью 300 км/ч.

В австралийском авиастроении готовится определенный прорыв. Компания AMSL Aero при поддержке инженеров Conflux Technology, известных своими разработками для "Формулы-1", создает уникальный водородно-электрический самолет Vertiia. Этот аппарат обещает перевернуть представления о "зеленой" авиации.

Vertiia сможет вертикально взлетать и садиться как вертолёт, но при этом развивать скорость до 300 км/ч — сравнимую с гоночными болидами. Дальность полета в 1000 км делает его практичным решением для региональных перевозок.

Сердце инновации — система охлаждения от Conflux. Их теплообменники, созданные по технологиям автоспорта, решают главную проблему водородных двигателей: эффективный теплоотвод при минимальном весе. Три новых концепта используют аддитивное производство, позволяющее создавать сложные конструкции, невозможные при традиционном изготовлении.

«Это как собрать пазл, где каждая деталь должна быть и легкой, и прочной, и эффективной одновременно», — поясняют в Conflux. Их решения уже прошли первую фазу тестирования, доказав способность выдерживать экстремальные нагрузки при вертикальном взлёте.

Первый полет на водородных элементах запланирован на конец этого года. Если все пойдет по плану, Австралия может стать пионером в коммерческой эксплуатации такого типа воздушных судов. Особенно перспективным Vertiia выглядит для маршрутов между региональными центрами, где традиционные авиалинии нерентабельны.