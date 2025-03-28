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Гелсингер: американские заводы TSMC не сделают США технологическим лидером
Экс-глава Intel Пэт Гелсингер считает, что $165 млрд инвестиций TSMC в США не вернут стране лидерство в полупроводниках. Ключевая проблема - отсутствие переноса НИОКР из Тайваня.

Когда TSMC объявила о планах вложить дополнительные $100 млрд в американские фабрики, многие восприняли это как поворотный момент для полупроводниковой отрасли США. Вместе с предыдущими $65 млрд общие инвестиции тайваньского гиганта достигли $165 млрд – сумма, которая должна была бы гарантировать технологическое превосходство. Но Пэт Гелсингер, бывший CEO Intel, охлаждает этот оптимизм.  

Главная проблема, по его мнению, в географии исследований. Все ключевые разработки TSMC по-прежнему сосредоточены на Тайване, а новые американские мощности будут заняты в основном производством. «Чтобы стать лидером, нужно разрабатывать технологии здесь, а не просто печатать чипы», - поясняет свою позицию Гелсингер.  

Даже запланированный R&D-центр TSMC в США, скорее всего, займется лишь адаптацией существующих процессов, а не прорывными разработками. Гелсингер признает: угрозы Трампа ввести пошлины подтолкнули TSMC к расширению своего бизнес присутствия в Америке, но этого недостаточно для реального технологического рывка.  

Пока ситуация выглядит парадоксально: США получают современные производственные линии, но остаются зависимыми от азиатских инноваций. Новый завод в Аризоне, который откроется в конце 2024 года, создаст тысячи рабочих мест, но не изменит главного – все прорывные технологии по-прежнему будут рождаться за океаном.  

Гелсингер настаивает: без переноса исследований в Штаты и развития собственных технологий американская полупроводниковая отрасль так и останется на вторых ролях, сколько бы миллиардов ни вкладывали иностранные компании.

#intel #сша #полупроводники #tsmc #производство чипов #гелсингер
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