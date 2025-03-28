Число невыплаченных автокредитов в США достигло 2,3 млн, превысив показатели кризиса 2008 года.

Кажется, американская мечта о новом автомобиле дает трещину. Издание Сarscoops сообщает, что все больше людей не могут выплачивать кредиты, и банки забирают машины так активно, как не делали со времен Великой американской рецессии. Только в прошлом году больше 2,3 миллиона автовладельцев сорвали платежи, а 1,7 миллиона автомобилей отправились на штрафстоянки — это максимум за последние 15 лет.

Ситуация выглядит парадоксально: экономика вроде бы держится, но обычные американцы почему-то стремительно теряют возможность платить за свои машины. Эксперты Cox Automotive связывают это с накопившимися проблемами: работодатели начали сокращать штаты, цены на все растут, а новые тарифы грозят сделать авто еще дороже. Потребители нервничают — индекс доверия упал до самого низкого уровня за 12 лет.

Отмечается, что хотя продажи пока падают незначительно, но тревожные звоночки уже слышны. Банки, напуганные волной дефолтов, ужесточают условия кредитов, а значит, купить машину в рассрочку американцам станет сложнее. Если тенденция продолжится, под ударом окажется не только авторынок.