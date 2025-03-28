Российские СМИ сообщили, что с 1 апреля 2025 года российские интернет-площадки, рекламные системы и посредники обязаны отчислять 3% от доходов за распространение рекламы. Закон принят, но детали его работы стали известны лишь 26 марта, когда Минцифры представило проект подзаконного акта. Публичное обсуждение документа продлится до 15 апреля, а значит, к моменту вступления нормы в силу окончательные правила могут быть еще не утверждены.
Проект Минцифры четко разделяет участников рынка, которые обязаны делать отчисления:
- Рекламораспространители (площадки, показывающие рекламу),
- Операторы рекламных систем (например, платформы для таргетинга),
- Посредники (организующие рекламные кампании),
- Агенты (действующие от имени рекламодателя или распространителя).
Главное правило: платит тот, кто заключил договор напрямую с рекламодателем. Если это агент, у него есть выбор:
- Перечислить 3% только со своего вознаграждения, тогда оставшуюся часть доплачивает рекламораспространитель.
- Взять на себя всю сумму, избавив других участников от дополнительных выплат.
Отчисления рассчитываются с двух видов доходов:
1. Плата за услуги распространения рекламы.
2. Агентские вознаграждения.
Платежи должны поступать раз в квартал — не позднее 5-го числа третьего месяца следующего квартала.
- Рекламодатели платят только в одном случае: если работают с иностранными площадками.
- Роскомнадзор будет контролировать начисления. При ошибках возможен перерасчет или возврат излишков.
- За неуплату — штрафы: до 500 тыс. руб. для юрлиц.
Несмотря на разъяснения, остаются неясности. Например:
- Если обязанность платить возложена на одного агента, ему потребуются данные обо всех платежах в цепочке, что усложнит учет.
- Непонятно, как делить платежи между агентами, если ни у кого нет прямого договора с рекламодателем.
Некоторые площадки, включая «Яндекс», заявили, что сбор не повлияет на механизм аукционов. Однако часть телеграм-каналов и рекламных сервисов уже предупредили клиентов о росте цен на 3%. Пока это точечные случаи, но на фоне прогнозируемой медиаинфляции в 20–25% новый сбор может усилить давление на рекламодателей.
Крупные игроки — VK, МТС Ads, агентские группы — пока воздерживаются от комментариев. Отраслевые ассоциации (АКАР, АРИР) также не высказали позицию. Это говорит о том, что рынок ждет дополнительных разъяснений или адаптируется к изменениям уже в рабочем порядке.
Юристы отмечают: если подзаконные акты не приняты, применение закона может вызвать споры. Вместе с тем следует понимать, что формально штрафы за нарушения действуют уже с 1 апреля.