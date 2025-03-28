С 1 апреля 2025 года вступает в силу закон, обязывающий платить 3% с доходов от интернет-рекламы. Минцифры опубликовало проект подзаконного акта, разъясняющего порядок выплат, но у рынка остаются вопросы.

Российские СМИ сообщили, что с 1 апреля 2025 года российские интернет-площадки, рекламные системы и посредники обязаны отчислять 3% от доходов за распространение рекламы. Закон принят, но детали его работы стали известны лишь 26 марта, когда Минцифры представило проект подзаконного акта. Публичное обсуждение документа продлится до 15 апреля, а значит, к моменту вступления нормы в силу окончательные правила могут быть еще не утверждены.

Проект Минцифры четко разделяет участников рынка, которые обязаны делать отчисления:

- Рекламораспространители (площадки, показывающие рекламу),

- Операторы рекламных систем (например, платформы для таргетинга),

- Посредники (организующие рекламные кампании),

- Агенты (действующие от имени рекламодателя или распространителя).

Главное правило: платит тот, кто заключил договор напрямую с рекламодателем. Если это агент, у него есть выбор:

- Перечислить 3% только со своего вознаграждения, тогда оставшуюся часть доплачивает рекламораспространитель.

- Взять на себя всю сумму, избавив других участников от дополнительных выплат.

Отчисления рассчитываются с двух видов доходов:

1. Плата за услуги распространения рекламы.

2. Агентские вознаграждения.

Платежи должны поступать раз в квартал — не позднее 5-го числа третьего месяца следующего квартала.

- Рекламодатели платят только в одном случае: если работают с иностранными площадками.

- Роскомнадзор будет контролировать начисления. При ошибках возможен перерасчет или возврат излишков.

- За неуплату — штрафы: до 500 тыс. руб. для юрлиц.

Несмотря на разъяснения, остаются неясности. Например:

- Если обязанность платить возложена на одного агента, ему потребуются данные обо всех платежах в цепочке, что усложнит учет.

- Непонятно, как делить платежи между агентами, если ни у кого нет прямого договора с рекламодателем.

Некоторые площадки, включая «Яндекс», заявили, что сбор не повлияет на механизм аукционов. Однако часть телеграм-каналов и рекламных сервисов уже предупредили клиентов о росте цен на 3%. Пока это точечные случаи, но на фоне прогнозируемой медиаинфляции в 20–25% новый сбор может усилить давление на рекламодателей.

Крупные игроки — VK, МТС Ads, агентские группы — пока воздерживаются от комментариев. Отраслевые ассоциации (АКАР, АРИР) также не высказали позицию. Это говорит о том, что рынок ждет дополнительных разъяснений или адаптируется к изменениям уже в рабочем порядке.

Юристы отмечают: если подзаконные акты не приняты, применение закона может вызвать споры. Вместе с тем следует понимать, что формально штрафы за нарушения действуют уже с 1 апреля.