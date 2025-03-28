Концерн "Уралвагонзавод" планирует увеличить калибр пушек для перспективных российских танков. Параллельно разрабатываются новые системы управления огнем и разведывательные комплексы.

Российские танкостроители готовят серьезное обновление для бронетехники будущего. Основное внимание уделяется усилению огневой мощи и внедрению цифровых технологий.

Специалисты "Уралвагонзавода" работают над увеличением калибра танковых орудий и мощности боеприпасов. Параллельно совершенствуются системы управления огнем – в перспективе искусственный интеллект сможет самостоятельно выбирать приоритетные цели.

Новые машины получат современные оптические системы и бортовые радиолокационные станции. Особенностью станет интеграция с разведывательными дронами, которые будут передавать данные в единую информационную систему танка. Это повысит осведомленность экипажа о тактической обстановке.

Эксперты отмечают комплексный подход к модернизации – наряду с усилением вооружения уделяется внимание разведывательным возможностям и автоматизации процессов. Подобные изменения могут значительно повысить боевую эффективность новых образцов бронетехники.