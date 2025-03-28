Российские танкостроители готовят серьезное обновление для бронетехники будущего. Основное внимание уделяется усилению огневой мощи и внедрению цифровых технологий.
Специалисты "Уралвагонзавода" работают над увеличением калибра танковых орудий и мощности боеприпасов. Параллельно совершенствуются системы управления огнем – в перспективе искусственный интеллект сможет самостоятельно выбирать приоритетные цели.
Новые машины получат современные оптические системы и бортовые радиолокационные станции. Особенностью станет интеграция с разведывательными дронами, которые будут передавать данные в единую информационную систему танка. Это повысит осведомленность экипажа о тактической обстановке.
Эксперты отмечают комплексный подход к модернизации – наряду с усилением вооружения уделяется внимание разведывательным возможностям и автоматизации процессов. Подобные изменения могут значительно повысить боевую эффективность новых образцов бронетехники.