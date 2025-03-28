Илон Маск, возглавляющий департамент государственной эффективности США, выступил с резкой критикой текущей системы управления страной. В эфире Fox News он обозначил необходимость кардинальных преобразований.
Предприниматель назвал предстоящие изменения "крупнейшей революцией в правительстве" со времен основания США. Основной акцент Маск сделал на сокращении бюджетных расходов, предлагая урезать их на триллион долларов. Он привел пример неэффективного использования средств, когда на интернет-опрос было потрачено около миллиарда.
По мнению главы DOGE, без таких реформ страну ожидает упадок.
В ходе выступления Маск затронул и вопросы международной политики, выразив уверенность в возможности мирного урегулирования украинского конфликта. Отдельно предприниматель отметил, что в целом поддерживает политический курс Дональда Трампа, называя его подходы "единственно верными" и способными принести реальные результаты.