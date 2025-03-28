Американская компания XTI Aerospace модернизировала топливную систему самолета вертикального взлета и посадки TriFan 600. Новый бак объемом 1820 литров должен значительно увеличить дальность полета.

Компания XTI Aerospace завершила модернизацию топливной системы для своего самолета вертикального взлета и посадки TriFan 600. Инженерам удалось увеличить емкость топливных баков с 1360 до 1820 литров, что обещает улучшить летные характеристики аппарата.

Новая конструкция топливной системы не только увеличила объем баков, но и оптимизировала распределение топлива, сократив его неиспользуемые остатки. По словам представителей компании, это позволит TriFan 600 превзойти ранее заявленные показатели дальности полета, которая оценивается в 1120 километров.

Обзор конструкции топливной системы для XTI TriFan 600

Параллельно инженеры XTI Aerospace доработали воздухозаборники и выхлопную систему. Обновленная конструкция улучшает поток воздуха к двум турбовальным двигателям и снижает аэродинамическое сопротивление. Выхлопная система теперь обеспечивает дополнительную тягу, повышая общую эффективность силовой установки.

В ближайших планах компании – создание макета кабины пилотов для оценки эргономики и обзора, а также завершение расчетов нагрузок на конструкцию самолета. Эти доработки должны быть завершены к апрелю 2025 года.

TriFan 600 позиционируется как один из самых быстрых аппаратов вертикального взлета и посадки – его расчетная скорость достигает 555 км/ч. В начале второго квартала 2025 года XTI Aerospace планирует испытать уменьшенную рабочую модель самолёта под названием "Sparrow".

Модернизация TriFan 600 происходит на фоне растущей конкуренции на рынке VTOL-самолетов. Увеличение дальности полета может стать ключевым преимуществом для потенциальных заказчиков, включая коммерческие авиакомпании и частных операторов. Окончательные характеристики самолета компания обещает раскрыть в ближайшие недели.