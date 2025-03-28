Шведская компания Jetson провела первые испытания серийной модели летающего автомобиля ONE. Аппарат показал стабильность в полете и способность безопасно приземляться при отказе одного из восьми двигателей.

Первые серийные экземпляры летающего автомобиля Jetson ONE подтвердили заявленные характеристики в испытательных полетах. Аппарат с восемью электродвигателями продемонстрировал устойчивость даже при выходе из строя одного из них.

Испытания модели SN1 показали, что композитная конструкция из алюминия и углеволокна выдерживает расчётные нагрузки. Аппарат массой 86 кг способен перевозить пилота весом до 95 кг на расстояние до 20 минут при максимальной скорости 102 км/ч.

Силовая установка использует восемь независимых двигателей с пропеллерами. Инженеры предусмотрели резервную аккумуляторную систему и баллистический парашют на случай аварии. Радарный датчик автоматически выбирает место для посадки при возникновении нештатной ситуации.

Особенность Jetson ONE — отсутствие требований к наличию пилотской лицензии в США. Управление осуществляется джойстиком с системой автоматической стабилизации. Разработчики сравнивают свой аппарат с "гоночным болидом Формулы-1 для неба" из-за отзывчивого управления.





Прототип создавали в Польше, где основатель компании Томаш Патан собрал первый образец в собственной квартире. Сейчас производство развернули в Швеции, где уже начали серийный выпуск. Компания не раскрывает точное количество заказов, но отмечает высокий интерес к персональным летательным аппаратам.

Технические решения Jetson ONE направлены на максимальное упрощение управления при сохранении безопасности. В отличие от авиационных стандартов, где отказ даже одного двигателя требует немедленной посадки, этот аппарат продолжает полет при потере 12,5% мощности.