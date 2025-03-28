Специалисты из TU Delft и EPFL разработали уникального четвероногого робота, который воспроизводит движения собаки с помощью системы пружин и тросов. Конструкция использует всего четыре мотора для управления двенадцатью степенями свободы.

Современная робототехника не стоит на месте. Это подтверждает международная команда инженеров, создавшая четвероногого робота PAWS, который передвигается без сложных моторных систем. Вместо этого конструкция использует принципы биомеханики, позаимствованные у собак.

Робот PAWS представляет собой результат тщательного анализа движений собак с помощью машинного обучения. Инженеры выделили четыре ключевых двигательных синергии, которые отвечают за 80% вариаций движений конечностей у животных. Эти паттерны стали основой для уникальной механической конструкции.





Система использует всего четыре мотора, каждый из которых активирует определенную синергию. Тросовая передача и пружинные механизмы обеспечивают движение двенадцати суставов, имитируя работу сухожилий у живых существ. Такое решение значительно снижает энергопотребление по сравнению с традиционными роботами.

На беговой дорожке PAWS демонстрирует удивительные способности. Без активации моторов он может поддерживать галопирующую походку, адаптируясь к изменениям скорости. Механическая податливость системы позволяет роботу сохранять устойчивость при внешних воздействиях – после толчка он возвращается к стабильному движению всего за один цикл.

Особенность конструкции – оптимальное сочетание жесткости и эластичности в суставах. Диаметры шкивов и натяжение тросов рассчитаны так, чтобы воспроизводить естественную биомеханику. Обратная кинематика подтверждает – углы в суставах робота практически идентичны собачьим при ходьбе, беге и других режимах.

Разработчики отмечают, что PAWS может быть задействован в поисково-спасательных работах. Энергоэффективность и устойчивость конструкции позволяют работать в сложных условиях без постоянного контроля. Следующий этап – интеграция более сложных алгоритмов для автономного преодоления препятствий.