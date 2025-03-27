Норвежская компания 1X Technologies продемонстрировала результаты сотрудничества с NVIDIA — гуманоидный робот NEO Gamma вручил генеральному директору Дженсену Хуану кожаную куртку с символикой компаний. Совместная разработка включает уникальный API и SDK для ускоренного ИИ-обучения роботов.

Необычный жест технологического партнерства произошел в Сан-Франциско — человекоподобный робот NEO Gamma вручил главе NVIDIA Дженсену Хуану эксклюзивную кожаную куртку. Этот символический подарок ознаменовал углубление сотрудничества между компаниями в области робототехники и искусственного интеллекта.

Норвежский стартап 1X Technologies, поддерживаемый OpenAI, разработал специализированный API набора данных и SDK для NVIDIA. Эти инструменты позволяют выполнять прогнозирование ИИ-моделей с частотой 5 Гц, используя графические процессоры NVIDIA. Технология работает как при встроенном размещении чипов в голове робота, так и при внешнем подключении.

Робот NEO Gamma, представленный в феврале 2025 года, демонстрирует практическое применение этого партнерства. На конференции GTC 2025 он показал возможность автономной загрузки посудомоечной машины, используя модель GR00T N1 от NVIDIA. Тестирование проводилось в реальных домашних условиях сотрудника 1X, где инженеры отрабатывали координацию движений и пространственную ориентацию.





Куртка, подаренная Хуану, стала символом этого альянса. Дизайн от калифорнийского бренда ERL сочетает фирменный стиль главы NVIDIA с технологичной эстетикой — заклепки с логотипом компании на груди и вышивка на спине.





1X существенно доработала своего робота: NEO Gamma теперь работает на 10 дБ тише (сопоставимо с шумом от работающего бытового холодильника) и обладает в 10 раз большей аппаратной надежностью. Мягкие чехлы корпуса обеспечивают безопасное взаимодействие с людьми, а встроенная языковая модель позволяет вести естественные диалоги.

Компания особо отмечает систему визуального восприятия робота — нейросети анализируют данные датчиков в реальном времени, позволяя NEO Gamma манипулировать объектами в незнакомой среде.