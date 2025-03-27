Согласно последним утечкам, iOS 19 принесет значительные визуальные изменения, вдохновленные интерфейсом VisionOS. Обновление сохранит текущую форму иконок, но добавит эффекты полупрозрачного стекла по всему интерфейсу.

Предстоящее обновление iOS 19 может стать одним из самых заметных визуальных преобразований за последние годы. Согласно данным инсайдеров, Apple планирует отказаться от некоторых ожидаемых изменений, но предложит пользователям новый взгляд на интерфейс iPhone.

Информаторы, включая Джона Проссера и Марка Гурмана, сообщают, что iOS 19 не получит круглых иконок в стиле Google Pixel, о которых ранее ходили слухи. Вместо этого Apple сосредоточится на внедрении полупрозрачных элементов интерфейса, напоминающих дизайн VisionOS. Эффекты матового стекла появятся во всплывающих окнах, клавиатуре и других системных компонентах.





Клавиатура в iOS 19 претерпит заметные изменения — она станет полупрозрачной с переработанной визуальной подачей. Приложение "Сообщения" также получит обновленный интерфейс с аналогичными стеклянными эффектами. Однако основные элементы, включая форму иконок на главном экране, останутся привычными пользователям.

Несмотря на визуальные нововведения, iOS 19, вероятно, не предложит значительных функциональных изменений в области Apple Intelligence. Компания продолжает постепенное внедрение своих ИИ-технологий, что может разочаровать пользователей, ожидающих прорыва в этой области.

Официальная презентация iOS 19 состоится на WWDC 9 июня, где Apple раскроет все детали обновления. По словам инсайдеров, финальная версия может превзойти текущие ожидания по масштабу изменений, несмотря на сохранение некоторых привычных элементов интерфейса.