Volvo Cars объявила об отзыве 7 483 подключаемых гибридных автомобилей в США. Производитель рекомендует владельцам временно прекратить зарядку машин из-за риска короткого замыкания.

Шведский автопроизводитель Volvo инициировал в США отзывную кампанию для нескольких моделей подключаемых гибридов. Причина — потенциальная опасность возгорания аккумуляторных батарей при полной зарядке.

Проблема затрагивает гибридные версии моделей S60, V60, S90, V90, XC60 и XC90 2020-2022 годов выпуска. Инженеры обнаружили производственный дефект в батарейных модулях поставщика LG, который может привести к внутреннему короткому замыканию. В худшем случае это вызывает тепловой разгон — неконтролируемый нагрев элементов питания.

Компания узнала о проблеме после инцидента 6 февраля 2024 года, когда у одного из автомобилей произошло перегревание батареи. Расследование выявило еще один подобный случай, обошлось без травм и серьезных последствий.

Volvo настоятельно рекомендует владельцам:

- Прекратить зарядку автомобилей;

- Парковать машины на открытых площадках;

- Не оставлять их в гаражах на ночь.

Официальные уведомления направят в мае. Американские дилеры проведут диагностику батарей и при необходимости заменят проблемные модули. Все автомобили получат обновление ПО для постоянного мониторинга состояния аккумулятора. Работы выполнят бесплатно для владельцев.