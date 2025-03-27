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Honda сокращает штат на 30% за счет роботов на новом заводе электромобилей в Китае
Honda внедряет передовые технологии автоматизации на своем новом заводе по производству электромобилей в Китае. Использование ИИ и роботов позволило сократить количество рабочих на производственной линии на 30%.

Японский автопроизводитель Honda значительно модернизировал производственные процессы на своем новом заводе электромобилей в китайском Гуанчжоу. Основной особенностью предприятия стало масштабное внедрение автоматизированных систем и технологий искусственного интеллекта.

На новом производственном комплексе Honda применяет автоматизированные управляемые транспортные средства (AGV) для перемещения тяжелых компонентов, включая аккумуляторные блоки. Эта технология полностью заменила ручной труд при транспортировке деталей по цеху.

Особое внимание уделено процессу сварки – здесь задействованы системы ИИ, которые анализируют и оптимизируют каждый этап работы. Такие решения позволили компании сократить количество рабочих мест на производственной линии на 30% по сравнению с традиционными заводами.

Первой моделью, выпускаемой на автоматизированном производстве, стал электрокар Ye P7, разработанный совместно с Guangzhou Automobile Group. Автомобиль оснащен батареей емкостью 89,8 кВт•ч и предлагает запас хода до 650 км.

Китайский рынок остается приоритетным для Honda в сегменте электромобилей. Компания рассматривает электрификацию как возможность полностью пересмотреть подходы к автомобильному производству, делая ставку на высокие технологии и сокращение издержек.

#китай #искусственный интеллект #электромобили #honda #автомобильная промышленность #роботизация #автоматизация производства
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